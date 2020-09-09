12:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бельгийка создала реалистичные портреты из еды (фото)
Невероятное мастерство.
Мама двоих детей из небольшой бельгийской деревни открыла для себя необычное хобби. Во время карантина Йоланда Стоккерманс начала подавать ежедневные обеды в виде натюрмортов, портретов животных и знаменитостей.
Результат так понравился родным и близким Йоланды, что они вдохновили ее продолжать. За полгода женщина достигла необычайного мастерства. Теперь ее съедобные картины очень реалистичны.
Бельгийка использует очень простые ингредиенты — картошку, овощи, макароны. Текстуру она воссоздает из круп и семечек, а вместо красок использует специи.
Анна Лысенко