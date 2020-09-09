16:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Психологи доказали, что «лайки» и комментарии в соцсетях понижают самооценку
Это показали многолетние исследования.
Норвежские специалисты провели ряд исследований, чтобы выяснить, как активность в соцсетях влияет на самооценку
В возрасте 10 лет 40% девочек уже использовали Instagram и Snapchat, а к 14 годам 95% из группы использовали Facebook и 70−80% — Instagram и Snapchat, пишет Medical Xpress.
Проведенные тесты показали, что у девочек, которые часто «лайкали» и комментировали публикации в соцсетях, постепенно ухудшалось представление о себе. Специалисты связали это с постоянным сравнением себя с другими — идеальные картинки в соцсетях сильно снижали самооценку, задавая недостижимую планку.
Екатерина Гура