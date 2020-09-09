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16:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Психологи доказали, что «лайки» и комментарии в соцсетях понижают самооценку

Это показали многолетние исследования.

Источник: @timmossholder

Норвежские специалисты провели ряд исследований, чтобы выяснить, как активность в соцсетях влияет на самооценку девочек-подростков. В течение шести лет (с 10-летнего возраста до 16-летия) они наблюдали за группой из 725 девочек.

Каждый год участницы исследования проходили большие тесты, посвященные представлениям о себе и своей внешности, а также активности в соцсетях.

В возрасте 10 лет 40% девочек уже использовали Instagram и Snapchat, а к 14 годам 95% из группы использовали Facebook и 70−80% — Instagram и Snapchat, пишет Medical Xpress.

Проведенные тесты показали, что у девочек, которые часто «лайкали» и комментировали публикации в соцсетях, постепенно ухудшалось представление о себе. Специалисты связали это с постоянным сравнением себя с другими — идеальные картинки в соцсетях сильно снижали самооценку, задавая недостижимую планку.

Екатерина Гура

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