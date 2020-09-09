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16:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

У берегов Норвегии нашли затопленный немецкий корабль

Его отправил на дно свой же миноносец.

У берегов Норвегии обнаружен затопленный 80 лет назад немецкий крейсер «Карлсруэ», принимавший участие во вторжении нацистов в страну во время Второй мировой войны, сообщает CNN.

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В 1940 году корабль принял участие в операции «Везерюбунг», целью которой был захват портов Кристиансанд и Арендал. При подходе к Кристиансанду крейсер попал под обстрел норвежских береговых батарей.

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«Карлсруэ» удалось прорваться в гавань города, но вечером того же дня в крейсер попала британская торпеда. Повреждения были настолько серьезными, что экипаж покинул корабль. После этого немцы сами выпустили по «Карлсруэ» несколько торпед, отправив его на дно.

Первые следы утраченного корабля были обнаружены три года назад во время инспекционных работ оператора электросетей Statnett. Гидролокатор нашел обломки судна в 15 метрах от подводного силового кабеля между Норвегией и Данией.

Летом 2020 года старший инженер компании Оле Петтер Хобберстад провел дополнительные исследования с морского судна Olympic Taurus. Используя многолучевые эхолоты и подводный робот, его команда обнаружила «Карлсруэ» на глубине 488 метров. На корпусе 174-метрового корабля до сих пор видна свастика и следы поражения торпедами, говорят в Statnett.

По словам морских археологов, подобные крупные находки — большая редкость.

Анна Лысенко

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