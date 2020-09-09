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17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые реконструировали лицо средневекового монаха

Пользователи соцсетей сравнили его со знаменитым футболистом.

Исследователи из FaceLab под руководством профессора Кэролайн Уилкинсон по запросу декана колледжа Сент-Олбанс, преподобного доктора Джеффри Джона, восстановили внешность известного средневекового аббата Джона из Уитемпстеда.

Этот монах сыграл центральную роль в истории Англии в 1400-х годах: он дважды был настоятелем собора Сент-Олбанс, проводил важные городские и внутренние церковные реформы и был одним из ведущих бенедиктинских аббатов в Англии, представлявших английское духовенство на международных собраниях.

Чтобы восстановить внешность Джона из Уитемпстеда, ученые проанализировали останки его скелета, найденные в соборе Сент-Олбанс в 2017 году, а также биографические данные о его возрасте, образе жизни и состоянии здоровья.

Например, благодаря архивным записям удалось узнать, что у монаха до самой смерти было румяное лицо, а с 50 лет он страдал хроническими болезнями, связанными с селезенкой, почками, печенью и желудком.

В последние годы перед своей смертью монах передвигался только с помощью палки.

Профессор Уилкинсон отметила, что все эти знания существенно облегчили специалистам реконструкцию внешности аббата Джона из Уитемпстеда, а потому полученный портрет она считает максимально точным.

Тем временем пользователи соцсетей пришли в восторг от этой новости по другой причине. Дело в том, что средневековый аббат многим напомнил знаменитого английского футболиста ирландского происхождения Уэйна Руни. Хотя в портрете монаха некоторые пользователи признали и других знаменитостей.

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Уэйн Руни
Майкл “Фли” Бэлзари, участник группы Red Hot Chili Peppers
Покойный Брайан Гловер (английский актер и писатель)
Может они родственники с Брайаном Муром? (бывший британский регбист)

Екатерина Гура

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