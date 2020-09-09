17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Испании изобрели маску, меняющую цвет при повышенной температуре
Она изготовлена из инновационной ткани.
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Она изготовлена из инновационной ткани.
Испанская текстильная компания Colorprint Fashion запатентовала ткань, которая меняет цвет, если температура ее владельца достигает 37,5 градусов Цельсия.
Инновационную ткань уже одобрили для использования в гигиенических масках. Этот же материал планируют использовать для браслетов, пластырей и других продуктов, сообщает Euroweeklynews.
В компании надеются, что
Анна Лысенко