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17:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Испании изобрели маску, меняющую цвет при повышенной температуре

Она изготовлена из инновационной ткани.

Испанская текстильная компания Colorprint Fashion запатентовала ткань, которая меняет цвет, если температура ее владельца достигает 37,5 градусов Цельсия.

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Инновационную ткань уже одобрили для использования в гигиенических масках. Этот же материал планируют использовать для браслетов, пластырей и других продуктов, сообщает Euroweeklynews.

В компании надеются, что маски-хамелеоны помогут сдерживать коронавирус с возвращением детей в школы. А браслеты и пластыри можно будет выдавать на входе в больницы и другие учреждения.

Анна Лысенко

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