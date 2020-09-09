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18:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска

Он пожелал им всего наилучшего и попросил не мусорить на природе.

Знаменитый актер Чак Норрис поздравил жителей Якутска с Днем города. Видеообращение он записал по просьбе местного издания News Ykt, которое обратились к нему через сервис с платными персональными приветами от звезд.

В своем обращении к жителям Якутска Чак Норрис поздравил жителей с днем рождения «крутейшего и самого холодного города в мире», пожелал им беречь себя и природу и попросил не мусорить в лесах и парках.

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Кстати, это уже не первое подобное видеообращение актера. Ранее Чак Норрис уже записывал обращение для некого Саши, более известного под псевдонимами «Ноль процентов», и снимал ролик для Владимира Соловьева.

Екатерина Гура

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