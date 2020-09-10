Австралийские рыбаки чудом спаслись после недели в море

Двух австралийских рыбаков чудом обнаружили живыми в открытом море спустя почти семь дней после их бесследной пропажи, сообщает Mirror.
48-летний Дерек Робинсон и 57-летний Тони Хиггинс отправились в 300-километровый рейс из Порт-Линкольна на юге страны. Во время плавания двигатель на 10-метровой рыбацкой лодке вышел из строя. Они успели отправить сообщение другу о том, что планируют отправиться на остров Кенгуру, чтобы починить катер.
Однако до острова рыбаки не добрались. На их поиски были подняты не только спасатели, но и Королевские военно-воздушные силы Австралии. Они прочесали площадь больше 103 тысяч квадратных километров, но безрезультатно. В среду вечером поиски рыбаков прекратили.
Однако спустя 2 часа пропавшие чудом смогли выйти на связь с полицией. В четверг утром до истощенных, но в целом невредимых рыбаков, дрейфующих в море, добрались спасатели. Они отметили, что мужчинам «очень повезло».