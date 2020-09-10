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14:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Татарстане появился огромный «снежный барс» (видео)

Увидеть его полностью можно только с неба.

На поле в Татарстане появился огромный «снежный барс» размером 85 на 85 метров.

Фигуру на засеянном фацелией и белым клевером поле можно увидеть с высоты птичьего полета при въезде в Зеленодольский район.

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Инициатором создания барса стал местный предприниматель Азат Мифтахутдинов. Так он хотел поздравить родные края со 100-летием ТАССР, которое отмечают в этом году, и Днем республики (30 августа).

Анна Лысенко

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