14:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Татарстане появился огромный «снежный барс» (видео)
Увидеть его полностью можно только с неба.
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Увидеть его полностью можно только с неба.
На поле в Татарстане появился огромный «снежный барс» размером 85 на 85 метров.
Фигуру на засеянном фацелией и белым клевером поле можно увидеть с высоты птичьего полета при въезде в Зеленодольский район.
Инициатором создания барса стал местный предприниматель Азат Мифтахутдинов. Так он хотел поздравить родные края со 100-летием ТАССР, которое отмечают в этом году, и Днем республики (30 августа).
Анна Лысенко