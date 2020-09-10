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14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бегемота поздравили с 55-летием тортом из арбузов (видео)

Знаменательный юбилей.

Самка бегемота Мэ Мали из зоопарка тайского города Чонбури отпраздновала 55-летие.

В честь праздника смотрители преподнесли ей гигантский торт из арбузов, дынь и тропических фруктов, а гости зоопарка поздравили бегемота песней.

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«Мэ Мали теперь бабушка. Мы заботимся о ее здоровье, питании и условиях жизни. У Мэ Мали больше не будет детенышей, потому что она довольно старая. Но мы по-прежнему будем заботиться о ней, чтобы она могла стать одним из самых долгоживущих бегемотов в мире», — говорят з зоопарке.

Анна Лысенко

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