14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бегемота поздравили с 55-летием тортом из арбузов (видео)
Знаменательный юбилей.
Самка бегемота Мэ Мали из зоопарка тайского города Чонбури отпраздновала 55-летие.
В честь праздника смотрители преподнесли ей гигантский торт из арбузов, дынь и тропических фруктов, а гости зоопарка поздравили бегемота песней.
«Мэ Мали теперь бабушка. Мы заботимся о ее здоровье, питании и условиях жизни. У Мэ Мали больше не будет детенышей, потому что она довольно старая. Но мы
Анна Лысенко