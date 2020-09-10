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17:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как живут люди в самой жаркой деревне в мире (фото)

Пустыня, жара и отсутствие преступности.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Калифорнийская деревня под названием Фернес-Крик является одним из самых жарких населенных пунктов в мире. Расположена она в Национальном заповеднике Долина Смерти, где недавно был установлен рекорд — самая жаркая температура в 54,4 градуса.

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Фернес-Крик до недавнего времени была крохотным поселением с населением всего в 30 человек, но, когда здесь появился курорт The Oasis at Death Valley, население деревни выросло до 175 жителей.

Практически все местные жители — работники курорта и самого заповедника. Кто-то приехал сюда по рабочему контракту, а кто-то переехал в пустыню из любви к необычной природе, а уже затем нашел работу при гостинично-развлекательном комплексе.

В среднем температура воздуха летом в дневные часы здесь составляет около 43 градусов, а ночью она опускается до 28. По словам местных жителей, повсюду в домах кондиционеры работают круглые сутки. А вот зимой приходится включать отопление, ведь ночью здесь бывает до нуля градусов.

Такая жара многих пугает, но местные жители к ней привыкли — они спокойно живут, работают и развлекаются, несмотря на высокую температуру.

В деревне нет даже супермаркета, а потому за большими покупками или другими необходимыми вещами они ездят в соседний город почти за 100 километров. Зато на курорте есть разные развлечения, которыми местные жители могут бесплатно пользоваться: бассейн, теннисный корт, бар и ресторан, а также детские игровые площадки.

Многие отмечают, что поначалу сомневались, что смогут комфортно жить посреди горячей и безлюдной пустыни, но в итоге полюбили это место всей душой. Люди здесь чувствуют себя одной большой семьей, они окружены чистым воздухом и невероятной природой. Кроме того, в Фернес-Крик нет ни преступности, ни коронавируса, что сейчас является большим преимуществом, пишет Metro.

Екатерина Гура

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