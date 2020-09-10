17:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как живут люди в самой жаркой деревне в мире (фото)
Пустыня, жара и отсутствие преступности.
Калифорнийская деревня под названием
Практически все местные жители — работники курорта и самого заповедника.
В среднем температура воздуха летом в дневные часы здесь составляет около 43 градусов, а ночью она опускается до 28. По словам местных жителей, повсюду в домах кондиционеры работают круглые сутки. А вот зимой приходится включать отопление, ведь ночью здесь бывает до нуля градусов.
В деревне нет даже супермаркета, а потому за большими покупками или другими необходимыми вещами они ездят в соседний город почти за 100 километров. Зато на курорте есть разные развлечения, которыми местные жители могут бесплатно пользоваться: бассейн, теннисный корт, бар и ресторан, а также детские игровые площадки.
Многие отмечают, что поначалу сомневались, что смогут комфортно жить посреди горячей и безлюдной пустыни, но в итоге полюбили это место всей душой. Люди здесь чувствуют себя одной большой семьей, они окружены чистым воздухом и невероятной природой. Кроме того, в
Екатерина Гура