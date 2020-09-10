87-летний британец ни разу за 70 лет не ходил к врачу

87-летний Бернард Лауэс из Великобритании может похвастаться невероятно крепким здоровьем. За последние 70 лет он ни разу не обращался к врачам.
Пенсионер рассказал журналистам, что последний раз был в больнице на приеме у доктора в 1950 году, когда проходил проверку для военной службы в возрасте 18 лет.
Секретом своего крепкого здоровья Бернард считает правильное питание и регулярную физическую нагрузку. Ежедневно он съедает одно горячее блюдо с курицей или мясом и несколько раз поднимается по лестнице, пишет Yahoo! Life.
По словам мужчины, в течение последних нескольких десятилетий он три раза в неделю поднимался и спускался по лестнице из 110 ступенек, чтобы проверить большие напольные часы, стоящие в местной церкви, где он работал волонтером. Кроме того, до своей пенсии Бернард ежедневно проходил около 6,5 километров пешком на работу и обратно. А кроме того, мужчина никогда в своей жизни не курил и не употреблял спиртное.
Благодаря этому, в своем солидном возрасте Лауэс чувствует себя прекрасно и активно.