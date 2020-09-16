00:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 16 сентября
Учреждение Ордена Красного Знамени, образование государства Малайзия, выход мюзикла «Нотр-Дам де Пари» и другие события этого дня.
Первая экспедиция Христофора Колумба началась 3 августа 1492 года, когда флотилия вышла из испанского порта Палос. Спустя месяц корабли начали переход через Атлантический океан, а 16 сентября на пути экспедиции стали появляться пучки зеленых водорослей. Через это необычное водное пространство корабли шли три недели. Так было открыто Саргассово море, которое Колумб описал в своей записной книжке как банку, состоящую из водорослей.
16 сентября 1821 года Российская империя официально подтвердила свои исключительные права на Аляску. Но боевые действия на Дальнем Востоке в период Крымской войны показали абсолютную незащищенность восточных земель Российской империи и в особенности Аляски.
Подписание договора продажи Аляски США состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне.
В этот день в 1918 году декретом ВЦИК был учрежден первый орден советской России — Орден Боевого Красного Знамени. Им награждались «граждане Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, проявившие особую храбрость и мужество при непосредственной боевой деятельности», а также воинские части, военные корабли, соединения и объединения.
16 сентября 1963 года была создана Федерация Малайзия, в состав которой вошли Малайская Федерация, Сингапур, Саравак и Сабах. Государственной религией стал ислам. В 1965 году Сингапур отделился от Малайзии и стал независимым государством.
Мюзикл вышел в Париже 16 сентября 1998 года. В том же году стартовала укороченная американская версия мюзикла в
По состоянию на 2017 год, мюзикл на 8 языках посмотрело более 11 миллионов зрителей.
16 сентября 2020-го артисту эстрады,