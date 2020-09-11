Британский пенсионер обнаружил в поле уникальный артефакт времен викингов

73-летний бывший шахтер Мик Ботт из английской деревушки Торкси уже много лет в качестве хобби ищет сокровища с металлоискателем. Дело в том, что в этих местах в 872 году находился лагерь викингов, которые воевали против Англии.
За годы своих поисков, пенсионер нашел множество древних артефактов, относящихся к тем временам: монеты, свинцовые гири, предметы быта и украшения. Но ничего особо ценного ему не попадалось вплоть до сентября 2020 года, когда под землей Ботт обнаружил захоронение однотипных свинцовых фигурок.
Ничего подобного пенсионер раньше не видел, но решил, что это какие-то мерные гири. Свою находку он показал специалистам из лондонского аукционного дома DNW, и те его обрадовали, пишет Daily Mail.
Оказалось, что британец нашел полный комплект фигурок для популярной настольной игры викингов «Королевский стол».
Она чем-то напоминает шахматы и состоит из 37 деталей — короля, фигур, которые его защищают, и специальных воинов. Все они движутся только прямо, а чтобы выиграть, нападающий должен окружить короля соперника со всех сторон. Эта игра имеет не только развлекательное значение, но и обучающее: таким образом солдаты учились быстрее ориентироваться на поле боя и анализировать, что происходит вокруг них.
Находка Ботта оказалась уникальна тем, что представляет собой полный комплект игры, в то время, как ранее археологам удавалось найти только отдельные ее детали.
Древнюю игру пенсионер решил выставить на аукцион, который состоится в середине сентября. Начальная цена лота составляет 1 тысячу долларов, но специалисты ждут от торгов сюрприза, ведь такой экземпляр выставлен на продажу впервые.