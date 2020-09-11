17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что вулканы обладают «памятью»
После обрушения они снова могут вырастать.
Группа ученых из Немецкого центра геонаук в сотрудничестве с российскими вулканологами изучила вулкан Безымянный на Камчатке. Ученых заинтересовал тот факт, что после крупного извержения 30 марта 1956 года и последовавшего обрушения Безымянный снова вырос и возобновил вулканическую активность. По словам исследователей, до этого в науке не были задокументированы подобные процессы.
Тщательно изучив различные данные, а также большую подборку фотоматериалов за последние 64 года, специалисты смогли проследить процесс возрождение вулкана после его обрушения.
Как следует из исследования, изначально рост начался у двух жерл на расстоянии 400 метров друг от друга. Через почти 50 лет после обрушения, активность сконцентрировалась на одном жерле, что привело к росту нового конуса сверху. По данным ученых, скорость роста вулкана составляет примерно 26 400 кубометров в сутки.
Один из авторов исследования Томас Уолтер предположил, что вулканы обладают «памятью», которая позволяет им заново восстановить свои размеры и формы после обрушения. Сейчас высота Безымянного составляет 2882 метра (раньше он был высотой в 3085 метров). В марте 2019 года вулкан выбросил в воздух столб дыма высотой в 15 километров.
Екатерина Гура