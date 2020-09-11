Американка получила открытку, отправленную 100 лет назад

Жительница американского города Белдинг по имени Бриттани Кич в сентябре получила необычное послание из прошлого. В своем почтовом ящике женщина обнаружила поздравительную открытку, датированную 29 октября 1920 года.
В открытке с изображением ведьмы, кошки, гуся и совы некая Флосси Берджесс поздравляла с Хэллоуином своих двоюродных братьев. В своем послании она рассказала о холодной погоде и о том, что происходит вокруг: «Я только что закончила заниматься историей и уже скоро пойду спать. Папа бреется, а мама диктует ваш адрес», сообщает FOX17.
Где была открытка эти сто лет и почему именно сейчас ее отправили по адресу — остается загадкой. Кому предназначалась открытка, Кич не знает. В поисках адресата, женщина попыталась связаться с прежними хозяевами дома, но не смогла их найти. Если поиски не увенчаются успехом, то Кич передаст послание из прошлого в местный исторический музей.