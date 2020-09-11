Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 11 сентябряОткрытие Александровской колонны, самый крупный теракт в истории человечества и другие события, которые происходили в разные годы 11 сентября
Фоторепортажи
20Дым от лесных пожаров окутал небо Калифорнии
50В Сети показали лучшие фото из путешествий
18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка получила открытку, отправленную 100 лет назад

А в нем — поздравление с Хэллоуином.

Жительница американского города Белдинг по имени Бриттани Кич в сентябре получила необычное послание из прошлого. В своем почтовом ящике женщина обнаружила поздравительную открытку, датированную 29 октября 1920 года.

В открытке с изображением ведьмы, кошки, гуся и совы некая Флосси Берджесс поздравляла с Хэллоуином своих двоюродных братьев. В своем послании она рассказала о холодной погоде и о том, что происходит вокруг: «Я только что закончила заниматься историей и уже скоро пойду спать. Папа бреется, а мама диктует ваш адрес», сообщает FOX17.

Где была открытка эти сто лет и почему именно сейчас ее отправили по адресу — остается загадкой. Кому предназначалась открытка, Кич не знает. В поисках адресата, женщина попыталась связаться с прежними хозяевами дома, но не смогла их найти. Если поиски не увенчаются успехом, то Кич передаст послание из прошлого в местный исторический музей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Минтранс подтвердил планы перехода к бесплатному транспорту
Козловский принес извинения пострадавшей зрительнице
Исследователь диких племен Амазонии убит стрелой аборигена
Правительство переименовало Минкомсвязи
Определены самые смешные фото дикой природы 2020 года
Ученые обнаружили неожиданную пользу ожирения
Названы лучшие астрономические фото 2020 года
Hi-Tech
Глобальный сбой в Сбербанк Онлайн Банк уже исправляет проблему
Авто
Тишина в классе! Тест электрического Audi e-tron Авто Mail.ru делится первыми впечатлениями о первом полностью электрическом кроссовере Audi. Реально ли на нем ездить каждый день?
Кино
Умерла 82-летняя звезда «Игры престолов» Не стало британской актрисы Дайаны Ригг, которая также была знаменита как исполнительница роли единственной жены Джеймса Бонда
Новости партнеров
Юта Ноцу: вспышка на Солнце приведет к гибели человечества в ближ. 100 лет
Новому налогу быть. Реакция Голиковой стала сюрпризом для всех
На Земле появилось новое космическое государство под названием Асгардия
Человек, который стоил целой армии: вся правда о жизни Махмута Гареева
Дети
Пелагея умилила фанатов нежными фото с 3-летней дочкой Артистка поделилась в сети пляжными кадрами
Леди
От Бодрова-младшего до Козловского: все мужчины Акиньшиной Вспоминаем все громкие романы актрисы.
Новости партнеров
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Государство положит конец разводам по телефону
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь