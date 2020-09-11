18:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самка питона в американском зоопарке отложила яйца без участия самца
Ученым предстоит узнать, как это получилось.
Необычная новость пришла в сентябре из зоопарка
Уникальность этой новость заключается в том, что уже более 15 лет она ведет одинокий образ жизни и ни разу за это время не встречалась с самцом. Кроме того, змея уже должна быть «на пенсии» — королевские питоны перестают откладывать яйца задолго до своего до 60-летия.
Изначально самка отложила семь яиц. Зародыши в двух из них не выжили, три яйца сотрудники зоопарка поместили в инкубатор, а еще два отобрали для генетического исследования.
С помощью него ученые надеются пролить свет на эту историю. Дело в том, что некоторые виды змей способны размножаться как половым, так и бесполым путем, сохраняя сперму самца на долгие годы для отсроченного оплодотворения, пишет Daily Mail.
Екатерина Гура