Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 12 сентябряДень рождения Станислава Лема и Владимира Спивакова, запуск "Луны-2", мирный договор с Германией и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
18Лень — двигатель искусства: в Никола-Ленивце завершилось «Архстояние»
44Объявлены финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2020
10:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Три кита заплыли в кишащую крокодилами реку в Австралии

Район перекрыли для лодок.

Сразу три горбатых кита заплыли в реку на территории Национального парка Какаду в Австралии, где обитает множество крокодилов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Два кита вернулись сразу в океан, а третий остался в реке, сообщает Daily Mail. В Parks Australia отметили, что появление китов в реке — «очень необычное событие». «Насколько нам известно, это произошло впервые», — говорится в заявлении.

Ученые не опасаются, что кит может стать добычей крокодилов. Но крупное животное может столкнуться с одной из многочисленных лодок, плавающих по реке. Видимость в мутной воде здесь практически нулевая. Лодки также могут заставить кита плыть вверх по течению.

Во время загрузки произошла ошибка.

Персонал парка и ученые перекрыли этот район для катеров и надеются, что кит снова уплывет в океан, но, возможно, потребуется человеческое вмешательство.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
В России число случаев коронавируса за сутки возросло на 5488
В США верят, что в Афганистане возможен прочный мир
Бастрыкин потребовал возбудить дело против судьи Добрыниной
Объявлен конкурс на новое использование Мавзолея Ленина
Названы регионы, в которые придет бабье лето
Кучеров спровоцировал массовую драку, ему грозит дисквалификация
Здоровье
Названа допустимая доза шоколада Ее озвучил Роспотребнадзор.
Hi-Tech
Глобальный сбой в Сбербанк Онлайн Банк уже исправляет проблему
Горячие темы на Авто
Мария Колесникова из РБ... 207
Я против отмены пятницы! 122
Четверговая тема. 119
Завела кота 109
Кино
Российский фильм с Асмус взял приз на Венецианском фестивале Ленту отметили в рамках программы авторского кино «Венецианские дни»
Новости партнеров
Криминальный авторитет дал совет Ефремову: что будет на зоне
КПРФ требует от руководства России вмешаться в белорусские события
Президент назвал "делом техники" преодоление санкций, мешающих Крыму
В КПРФ заявили о неискренности россиян, поддерживающих белорусов
Дети
Пелагея умилила фанатов нежными фото с 3-летней дочкой Артистка поделилась в сети пляжными кадрами
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь