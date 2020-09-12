10:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Три кита заплыли в кишащую крокодилами реку в Австралии
Район перекрыли для лодок.
Сразу три горбатых кита заплыли в реку на территории Национального парка Какаду в Австралии, где обитает множество крокодилов.
Два кита вернулись сразу в океан, а третий остался в реке, сообщает Daily Mail. В Parks Australia отметили, что появление китов в реке — «очень необычное событие». «Насколько нам известно, это произошло впервые», — говорится в заявлении.
Ученые не опасаются, что кит может стать добычей крокодилов. Но крупное животное может столкнуться с одной из многочисленных лодок, плавающих по реке. Видимость в мутной воде здесь практически нулевая. Лодки также могут заставить кита плыть вверх по течению.
Персонал парка и ученые перекрыли этот район для катеров и надеются, что кит снова уплывет в океан, но, возможно, потребуется человеческое вмешательство.
Анна Лысенко