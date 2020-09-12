13:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Собака, которая «портит каждое фото», прославилась в Сети
За ее выходками следят десятки тысяч человек.
Инструктор йоги из Гонконга по имени Йоко Кикучи — счастливая владелица четырех собак породы
Вот только Хина, собака с белым окрасом, очень непоседливая и портит буквально каждый снимок, который пытается сделать ее хозяйка. Питомица то отворачивает морду, то скалит зубы, то забавно кривляется.
Йоко собрала целую подборку «испорченных» снимков и поделилась ими в соцсетях. Теперь за выходками Хины следят более 70 тысяч человек.
Анна Лысенко