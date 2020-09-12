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13:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Собака, которая «портит каждое фото», прославилась в Сети

За ее выходками следят десятки тысяч человек.

Инструктор йоги из Гонконга по имени Йоко Кикучи — счастливая владелица четырех собак породы сиба-ину. Кикко, Саша, Хина и Момо живут очень дружно и не конфликтуют между собой.

Вот только Хина, собака с белым окрасом, очень непоседливая и портит буквально каждый снимок, который пытается сделать ее хозяйка. Питомица то отворачивает морду, то скалит зубы, то забавно кривляется.

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Йоко собрала целую подборку «испорченных» снимков и поделилась ими в соцсетях. Теперь за выходками Хины следят более 70 тысяч человек.

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Анна Лысенко

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