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14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полицейские с метлами устроили погоню за енотом (видео)

Спасли дом от «незаконного проникновения».

Жительница Флориды Паула Тайлер услышала, как в доме упала настольная лампа. Опасаясь воров, она осторожно пошла на звук и увидела проникшего в дом «злоумышленника». Им оказался обычный енот.

Заметив человека, зверек так испугался, что начал карабкаться по шторам.

Паула позвонила в компанию, которая занимается такими случаями, но узнала, что вызов специалиста по диким животным на дом обойдется ей в 300 долларов. Тогда женщина позвонила в полицию.

Офицеры, прибывшие на вызов, вооружились швабрами и попытались выдворить зверька на улицу. Енот все это время яростно шипел и прятался то под кроватью, то под тумбочками, перебегая из комнаты в комнату.

В конце концов операция увенчалась успехом. Напуганный зверек убежал в лес, а полицейские, не считая легкого укуса, не пострадали.

Анна Лысенко

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