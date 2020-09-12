14:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полицейские с метлами устроили погоню за енотом (видео)
Спасли дом от «незаконного проникновения».
Жительница Флориды Паула Тайлер услышала, как в доме упала настольная лампа. Опасаясь воров, она осторожно пошла на звук и увидела проникшего в дом «злоумышленника». Им оказался обычный енот.
Заметив человека, зверек так испугался, что начал карабкаться по шторам.
Паула позвонила в компанию, которая занимается такими случаями, но узнала, что вызов специалиста по диким животным на дом обойдется ей в 300 долларов. Тогда женщина позвонила в полицию.
Офицеры, прибывшие на вызов, вооружились швабрами и попытались выдворить зверька на улицу. Енот все это время яростно шипел и прятался то под кроватью, то под тумбочками, перебегая из комнаты в комнату.
В конце концов операция увенчалась успехом. Напуганный зверек убежал в лес, а полицейские, не считая легкого укуса, не пострадали.
Анна Лысенко