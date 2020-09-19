10:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
5 неожиданных фактов о смайликах
19 сентября 1982 года американский
Самому древнему смайлику более 2700 лет. Археологи обнаружили его изображение на глиняном кувшине в Турции. Сосуд изготовили в 1700-х годах до нашей эры.
До того как попасть в Сеть, смайлики появлялись на логотипах компаний, почтовых марках, свитшотах, значках и в многочисленных фильмах. «Несчастный» смайлик появляется еще в фильме Ингмара Бергмана «Портовый город», а в «Форресте Гампе» можно увидеть смайлик из грязи.
Желтый цвет смайлика появился благодаря американскому графическому дизайнеру Харви Боллу. В 1963 году его пригласили разработать мотивирующий рисунок для кнопок. Примерно за 10 минут Болл нарисовал две точки и улыбку в желтом круге. Так родился важный образ современной культуры. За свою работу Болл получил всего 45 долларов и никогда не подавал заявку на регистрацию товарного знака или авторских прав.
Смайлик в красной пилотке являлся официальной эмблемой всероссийского молодёжного образовательного форума «Селигер». Форум проходил в 2005—2014 годах на озере Селигер в Тверской области.
Во время эпидемии коронавируса резко набрал популярность смайлик в защитной маске. Например, в апреле 2020 года, когда Россия ушла на дистанционную работу и обучение, жители страны использовали его 396,6 тысяч раз, показало исследование компании Noosphere Technologies с использованием данных Brand Analytics.
Анна Лысенко