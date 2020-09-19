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15:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

5 главных «пиратских» мест России

19 сентября во всем мире неофициально отмечают Международный пиратский день: фанаты Черной бороды, Барбароссы и Ситцевого Джека разговаривают и даже наряжаются как пираты. А мы специально к празднику вспоминаем «самые пиратские» места России.

Феодосия

Пираты промышляли рядом с Крымом еще во времена первых античных колоний. Но крупнейшие пиратские морские сражения у полуострова произошли, когда один из крымских городов Феодосия была процветающей торговой факторией генуэзцев.

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Если точнее, речь шла о корсарах — пиратах с «официальным разрешением» на грабеж от своего государства. В 1296 году венецианская эскадра напала на Кафу, сожгла стоявший в гавани генуэзский флот и разрушила многие здания в самом городе. Но попытка венецианцев удержать Кафу не удалась — помешал крымский хан.

Великий Новгород

Здесь обосновались пираты-ушкуйники. Это были наемники на службе у Великого Новгорода, формально выполняющие роль пограничной стражи. На деле же они часто плавали на больших ладьях-ушкуях, на носу которых вырезали голову полярного медведя, и занимались набегами на Волге и Каме.

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Финский залив

В 1558 году Иван Грозный в борьбе за выход к Балтийскому морю развязал Ливонскую войну. Русские войска завоевали Нарву, Дерпт и другие города. Чтобы противостоять шведам и полякам на Балтике, Иван Грозный решил сформировать свой собственный каперский флот. Он нанял профессионального корсара из Дании Карстена Роде. Ему купили судно и оснастили его пушками, а также обязали передавать в казну каждый третий захваченный корабль.

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Роде быстро расширил свою флотилию, отобрав у соперников больше 20 кораблей. Позже каперов во время Северной войны активно использовал Петр Первый.

Приморье

Примерно с XIII века Приморье несколько столетий пребывало в запустении и стало местом бегства пиратов, авантюристов или политических диссидентов из Кореи и Японии.

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Волга и Каспийское море

Степан Разин во главе большого казачьего флота грабил купеческие и царские суда на Дону и Волге. А весной 1668 года вышел в Каспийское море. Казаки Разина опустошили берега нынешних Дагестана и Азербайджана, разорили несколько персидских городов, а затем двинулись в Астрабад и Баку.

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Анна Лысенко

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