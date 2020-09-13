Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Ученые назвали сновидения продолжением реальности Гипотеза непрерывности сновидений утверждает, что сны являются продолжением реальной жизни
Фоторепортажи
16Юбилей Ларисы Долиной
8«Неверующих людей не существует»
17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: 11 видов рыб могут ходить по суше

Раньше было известно только об одной такой рыбе.

Как минимум 11 видов рыб могут недолго передвигаться по суше, установили ученые в новом исследовании, опубликованном в Journal of Morphology.

Раньше было известно только об одной такой рыбе — Cryptotora thamicola из Таиланда. Благодаря крючкам на своих плавниках она способна карабкаться вверх по каменистым склонам ручьев. Исследование показало, что еще как минимум 10 видов способны некоторое время обходиться без воды и передвигаться по земле.

Во время загрузки произошла ошибка.
Cryptotora thamicola

Команда изучила структуру костей 29 различных видов из семейства балиторовых рыб и обнаружила, что 10 других видов имеют такое же соединение костей, как у Cryptotora thamicola.

У рыб обычно нет никакой связи между позвоночником и тазовым плавником, рассказали биологи, именно поэтому Cryptotora thamicola считалась уникальной. Но внезапно эта связь обнаружилась и у других видов рыб.

Во время загрузки произошла ошибка.
Homaloptera bilineata

Анализ ДНК показал, что способность передвигаться по суше передалась генетически, но происходила не из одного источника. Этот факт важен для понимания эволюции. Благодаря ему ученые надеются узнать больше о том, как первые наземные позвоночные смогли выбраться из воды и приспособиться к жизни на суше.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
МВД Белоруссии сообщило о задержании 250 человек в Минске
Скончался абсолютный чемпион Советского Союза по боксу
Стало известно об условиях содержания Ефремова в СИЗО
В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России»
Мешок с мусором выставили на аукцион за 4,9 миллионов рублей
Хакеры пригрозили Лукашенко обрушением налоговой системы
Канцлер Австрии сообщил о начале второй волны COVID в стране
Hi-Tech
Почему не стоит сейчас покупать iPhone 11 Уже скоро цена на него значительно упадет
Горячие темы на Авто
Прикольное видео 172
Просто встретились два одиночества, развели у дороги костёр 157
Завела кота 146
Четверговая тема. 119
Кино
Российский фильм с Асмус взял приз на Венецианском фестивале Ленту отметили в рамках программы авторского кино «Венецианские дни»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Пирог из яблочных роз. 129
Бабушка нашла нового дедушку. 96
Не получается прыгать на скакалке. 86
Согласны ли вы, что жители мегаполисов.. 83
Новости партнеров
Настоящие фамилии еврейских звезд российской эстрады
Президент России встал на сторону защитников шихана Куштау
Президент России лично озвучил все факты о Башкирской содовой компании
Криминальный авторитет дал совет Ефремову: что будет на зоне
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь