17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: 11 видов рыб могут ходить по суше
Раньше было известно только об одной такой рыбе.
Как минимум 11 видов рыб могут недолго передвигаться по суше, установили ученые в новом исследовании, опубликованном в Journal of Morphology.
Раньше было известно только об одной такой рыбе — Cryptotora thamicola из Таиланда. Благодаря крючкам на своих плавниках она способна карабкаться вверх по каменистым склонам ручьев. Исследование показало, что еще как минимум 10 видов способны некоторое время обходиться без воды и передвигаться по земле.
Команда изучила структуру костей 29 различных видов из семейства балиторовых рыб и обнаружила, что 10 других видов имеют такое же соединение костей, как у Cryptotora thamicola.
У рыб обычно нет никакой связи между позвоночником и тазовым плавником, рассказали биологи, именно поэтому Cryptotora thamicola считалась уникальной. Но внезапно эта связь обнаружилась и у других видов рыб.
Анализ ДНК показал, что способность передвигаться по суше передалась генетически, но происходила не из одного источника. Этот факт важен для понимания эволюции. Благодаря ему ученые надеются узнать больше о том, как первые наземные позвоночные смогли выбраться из воды и приспособиться к жизни на суше.
Анна Лысенко