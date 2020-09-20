На коня: как появились советские крылатые фразы

Нет, виноват вовсе не режиссер Леонид Гайдай и его фильм «Операция “Ы” и другие приключения Шурика». Эта крылатая фраза вошла в советский обиход с подачи В. И. Ленина. В статье о в статье «О голоде» 1918 года Владимир Ильич процитировал апостола Павла: «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь».
Эту фразу Карл Маркс и Фридрих Энгельс напечатали в «Манифесте Коммунистической партии».
Лозунг появился в 1949 году, однако точное его происхождение не установлено. По одной из версий, это цитата из богослужения: «Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим».
В 1941 году газета «Известия» написала: «Революционная бдительность — одно из важнейших условий организации победы над врагом. Пора понять, что болтун, словоохотливый человек — прямая находка для шпиона, вольный или невольный пособник врага». Эту цитату трансформировали в лозунг для плаката:
Не болтай у телефона!
Болтун — находка для шпиона!
Эту фразу Иосиф Сталин произнес на съезде рабочих в 1935 году. После осуждения сталинского культа выражение стали употреблять в ироничном смысле.
Фразу произнес писатель Анатолий Сафронов в 1958 году на заседании Союза Советских писателей. На нем осуждали Бориса Пастернака, который опубликовал роман «Доктор Живаго» за рубежом.