15:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
13-летний вундеркинд из Ярославля читает лекции для детей (видео)
Он экстерном закончил школу и сейчас учится в университете.
13-летний Илья Раевский из Ярославля уже не ходит в школу и не делает домашних заданий. Вместо этого он сам ведет занятия в детском научном центре.
Для детей от 4 до 9 лет Илья преподает химию, физику, роботостроение, программирование и 3D-моделирование. Многое из того, что рассказывает Илья на своих курсах, на обычных школьных уроках не проходят.
По словам мамы вундеркинда, он научился читать
Екатерина Гура