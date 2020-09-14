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15:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

13-летний вундеркинд из Ярославля читает лекции для детей (видео)

Он экстерном закончил школу и сейчас учится в университете.

13-летний Илья Раевский из Ярославля уже не ходит в школу и не делает домашних заданий. Вместо этого он сам ведет занятия в детском научном центре.

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Для детей от 4 до 9 лет Илья преподает химию, физику, роботостроение, программирование и 3D-моделирование. Многое из того, что рассказывает Илья на своих курсах, на обычных школьных уроках не проходят.

По словам мамы вундеркинда, он научился читать по-русски в 3,5 года, а в 4,5 года уже мог читать по-английски. В свои 13 лет Илья уже закончил школу экстерном и сейчас учится в Российском Университете искусственного интеллекта.

Екатерина Гура

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