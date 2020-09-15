15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нашествие тли: тысячи мошек заполонили улицы Красноярска (видео)
Биологи пообещали, что скоро все закончится.
В середине сентября в соцсетях стали появляться пугающие кадры из Красноярска, снятые местными жителями. На видео можно увидеть огромное количество мелких насекомых, кружащих в воздухе и покрывающих плотным ковром дороги, машины и стены домов.
По словам специалистов из Красноярского научного центра Сибирского отделения Академии наук, насекомые — это обыкновенная тля. Она не представляет для людей и животных никакой опасности, а вот для садоводов — это настоящая головная боль.
Как говорят биологи, конец
Екатерина Гура