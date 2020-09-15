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15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нашествие тли: тысячи мошек заполонили улицы Красноярска (видео)

Биологи пообещали, что скоро все закончится.

В середине сентября в соцсетях стали появляться пугающие кадры из Красноярска, снятые местными жителями. На видео можно увидеть огромное количество мелких насекомых, кружащих в воздухе и покрывающих плотным ковром дороги, машины и стены домов.

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По словам специалистов из Красноярского научного центра Сибирского отделения Академии наук, насекомые — это обыкновенная тля. Она не представляет для людей и животных никакой опасности, а вот для садоводов — это настоящая головная боль.

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Как говорят биологи, конец лета-начало осени — это сезон размножения тли. С наступлением холодов насекомые быстро погибнут, так что красноярцам они советуют просто перетерпеть этот неприятный период.

Екатерина Гура

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