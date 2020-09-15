16:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Олень, гуляющий вдоль трассы, попал на видео в Бурятии
Животное совсем не обращало внимание на машины и людей.
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Животное совсем не обращало внимание на машины и людей.
Директор Россельхозцентра по Бурятии Намжил Мардваев показал необычное видео, снятое им на трассе в Тункинском районе. Вдоль дороги среди белого дня там не спеша прогуливался величественный олень. Животное чувствовало себя спокойно и уверенно и абсолютно не обращало внимания на проезжающие машины и людей.
Пока спутница Мардваева восторженно комментировала появление оленя, животное невозмутимо шло рядом и иногда пощипывало травку.
Екатерина Гура