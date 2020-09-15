Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 15 сентябряПодписание русско-византийского договора, первое применение танков в боевых действиях, день рождения Агаты Кристи и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
11Назван победитель Astronomy Photographer of the Year 2020
12Неорганическое соединение: почему Богории нельзя встречаться с Баринго
17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

В воды Гонконга вернулись редкие розовые дельфины

Однако о восстановлении популяции говорить еще рано.

Пандемия коронавируса стала настоящим кошмаром для людей, зато помогла восстановиться природе. Одним из последних таких случаев стало возвращение к берегам Гонконга редких индо-тихоокеанских горбатых дельфинов, которые занесены в список уязвимых видов Международного союза охраны природы.

За 2019 год ученые смогли отыскать неподалеку лишь 52 особи, а в этом году их уже почти две тысячи, причем животные все ближе подплывают к берегу и немногочисленным лодкам, что, по словам исследователей, не наблюдалось здесь почти шесть лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
«Они не уйдут в открытое море». Кто спасет розовых дельфинов Гонконга?

Как говорят специалисты, дельфины вернулись благодаря карантину, а именно — отсутствию людей и отмены паромного сообщения с материковым Китаем и Макао.

Сейчас ученые с помощью дронов и чипов тщательно следят за появившимися дельфинами. Они надеются на восстановление популяции, хотя отмечают, что нынешние дельфины, скорее всего, просто приплыли сюда из других мест.

Гонконгский Фонд по охране дикой природы и экологии планирует в ближайшее время открыть специализированные морские парки для охраны розовых дельфинов. Кроме того, они намерены добиться частичного запрета на паромное сообщение в этом районе после снятия ограничений из-за коронавируса.

Екатерина Гура

Рогозин назвал Венеру «сущим адом» и «русской планетой»
Эксперт рассказал, чем можно напугать телефонного мошенника
Часть съедобных грибов признали опасными
Против футболиста Романа Широкова возбудили уголовное дело
Красная пустыня: Орегон после пожаров (фото)
Оленя, гуляющего вдоль трассы, засняли на видео в Бурятии
В Киргизии огромная гора сползла в ущелье на глазах у шахтеров
Здоровье
5 причин следить за здоровьем печени Почему и когда важно обратить внимание на этот орган?
Hi-Tech
Виниловые пластинки вернулись. Что происходит Этот носитель никогда не стареет, а все остальное замещают стриминги
Горячие темы на Авто
Прикольное видео 314
Тема о правителе России-- 229
Майонез, ваше отношение к этому соусу 191
Если нет разницы , платить ли больше ? 126
Кино
Питт и Энистон воссоединились на экране впервые за 19 лет Актеры приняли участие в живых чтениях комедии 1982 года «Беспечные времена в „Риджмонт Хай“»
Новости партнеров
Парни бегут от синхронисток, когда узнают об этом факте
Елена Соловей рассказала, в каких условиях живет в США после эмиграции
Фото Аллы Пугачевой в купальнике попало в Сеть
Пенсионерам назвали сумму единовременной выплаты. Скоро поступит на счета
Популярные темы на «Детях»
Кинотавр 2020 307
Про одежду 292
Поэтический конкурс № 18 («Семеро смертных»). Голосование 236
Причины ухода из семьи ......... 212
Леди
Умная техника и все для твоей красоты: бюджетные товары (фото) Запоминай лучшие способы сэкономить.
Новости партнеров
Государство положит конец разводам по телефону
Беслан под цензурой. Сервисы Google назвали фильм о Беслане недопустимым?
Шансонье Новиков рассказал, как с Ефремовым обойдутся в заключении
Этот крейсер, стоявший 20 лет на ремонте, может уничтожить весь флот НАТО
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь