17:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
В воды Гонконга вернулись редкие розовые дельфины
Однако о восстановлении популяции говорить еще рано.
Пандемия коронавируса стала настоящим кошмаром для людей, зато помогла восстановиться природе. Одним из последних таких случаев стало возвращение к берегам Гонконга редких
За 2019 год ученые смогли отыскать неподалеку лишь 52 особи, а в этом году их уже почти две тысячи, причем животные все ближе подплывают к берегу и немногочисленным лодкам, что, по словам исследователей, не наблюдалось здесь почти шесть лет.
Как говорят специалисты, дельфины вернулись благодаря карантину, а именно — отсутствию людей и отмены паромного сообщения с материковым Китаем и Макао.
Сейчас ученые с помощью дронов и чипов тщательно следят за появившимися дельфинами. Они надеются на восстановление популяции, хотя отмечают, что нынешние дельфины, скорее всего, просто приплыли сюда из других мест.
Гонконгский Фонд по охране дикой природы и экологии планирует в ближайшее время открыть специализированные морские парки для охраны розовых дельфинов. Кроме того, они намерены добиться частичного запрета на паромное сообщение в этом районе после снятия ограничений
Екатерина Гура