Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 23 сентябряСвадьба Толстого, создание жевательной резинки и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
25Как выглядела столица 100 лет назад
13Зеленая охота: тайваньские биологи спасают уникальную флору острова
00:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 24 сентября

Зарождение футбола, первый «штопор» и другие события, которые произошли в этот день.

«Ножной мяч»

24 сентября в Петербурге на ипподроме на Семёновском плацу (ныне Пионерская площадь) между командами «Спорт» и петербургским кружком спортсменов состоялась одна из первых в России игр в «ножной мяч» — футбол.

Футболистов набрали из англичан, которые работали в Петербурге и спортсменов, среди которых были пловцы, бегуны, велосипедисты. Игроки поделились на команды непосредственно перед матчем.

Вот как описывал это необычное событие журналист газеты «Петербургский листок»:

Господа спортсмены в белых костюмах, бегая по грязи, то и дело шлепались со всего размаха в грязь и вскоре превратились в трубочистов. Все время в публике стоял несмолкаемый смех.

Управляемый «штопор»

24 сентября 1916 года русский лётчик Константин Арцеулов впервые преднамеренно выполнил «штопор» и вывел из него самолёт. Техника впоследствии стала революционным достижением в практической авиации.

В дальнейшем эта фигура высшего пилотажа была включена в курс обучения лётчиков-истребителей, что расширило манёвренные возможности самолёта в бою и уменьшило число жертв в авиации.

Источник: U.S. Navy

Спуск «Энтерпрайза»

24 сентября 1960 года в США был спущен на воду первый атомный авианосец «Энтерпрайз» — первый и единственный корабль своего проекта, несмотря на пять запланированных к постройке кораблей серии. Итоговая стоимость «Энтерпрайза» достигла 451 млн долларов, что стало одной из причин, по которой от строительства серии кораблей отказались.

«Боевым крещением» авианосца стал Карибский кризис — корабль в составе сил 2-го флота ВМС США привлекался к операции по морской блокаде Кубы.

Лунный грунт

24 сентября 1970 года межпланетная станция «Луна-16» впервые доставила на Землю лунный грунт. На Землю были доставлены образцы лунного грунта, взятые в районе Моря Изобилия.

Общая масса колонки грунта, доставленной на Землю, составила 101 грамм. «Луна-16» стала первым автоматическим аппаратом, доставившим внеземное вещество на Землю (ранее его доставляли лишь пилотируемые экспедиции: «Аполлон-11» — 21,5 кг и «Аполлон-12» — 34 кг).

Источник: РИА "Новости"

Александр Баширов

24 сентября 1955 года родился Александр Баширов — кинорежиссер, продюсер, сценарист и актер, исполнивший порядка девяноста ролей. Наиболее известен по картинам «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Хрусталев, машину!», «Даун Хаус», телесериалу «Мастер и Маргарита».

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин назвал хамством прекращение поставок материалов для МС-21
Депутат Госдумы Ваха Агаев умер от COVID-19
Данные ВОЗ свидетельствуют о рекордном росте заболеваемости
Прибывающих из-за границы россиян обязали сидеть на самоизоляции
Ученые: риск заражения COVID-19 зависит от влажности воздуха
СМИ: Су-30 под Тверью мог сбить другой самолет
Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку
Hi-Tech
Как выглядит первая российская 5G-станция Ее делает «Ростех»
Авто
В России появятся две новые модели Chevrolet Три уже представленные в нашей стране модели получат модернизацию
Спецпроект
Когда мы полетим на соседние планеты? Разбираемся в деталях
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Новый препарат от Ковид-19 261
Будни Фетровых, серия вторая 222
Ребёнок 183
Кто-то собирается делать прививку от короны сейчас? 152
Леди
29 гаджетов и аксессуаров по выгодным ценам Используй хитрости, чтобы не переплачивать
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь