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14:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители Брюсселя устанавливают на улицах мозаики со своими питомцами (фото)

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В коммуне Схарбек в пригороде Брюсселя на улицах можно встретить необычное искусство. Во многих районах на полу вместо уличной плитки здесь установлены небольшие мозаики.

Автором необычного проекта была местная художница Ингрид Шрейер, которая установила первую мозаику на дорожке возле своего дома около 10 лет назад.
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Эта идея так понравилась местным жителям, что художницу стали просить выполнить и другие мозаики. Так, только за 2009 год в районе появилось более 200 оригинальных плиток.

А недавно к инициативе подключились и местные власти. Сейчас в Схарбеке любой желающий может подать запрос на установление своей мозаики в местный муниципалитет. Все заказы рассматриваются специальной комиссией, которая затем выделяет бюджетные деньги на установку плитки. Таким образом чиновники не только украшают город, но и поддерживают местных художников.

Сюжеты мозаик могут быть абсолютно любые — от абстрактных узоров и цветов, до сложных картин и иллюстраций к сказкам и легендам. Но, как подметили журналисты, чаще всего бельгийцы просят установить возле их домов мозаики с портретами их кошек и собак, пишет This is colossal.

Екатерина Гура

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