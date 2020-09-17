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15:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые назвали самую крупную рыбу в мире

Для этого им понадобилось десять лет исследований.

Источник: AP 2020

Международная группа ученых во главе с биологом из Австралийского института морских наук Марком Миканом опубликовала новое исследование, в котором назвала самую большую рыбу в мире.

Давно известно, что самыми крупными рыбами являются китовые акулы, однако долгое время специалисты не могли определиться кто из них больше — самки или самцы.
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Для этого ученым понадобилось провести исследование, которое длилось почти десять лет. Все это время биологи наблюдали за 54 акулами, отмечая их рост и размеры и сравнивая результаты. В итоге у ученых не осталось никаких сомнений, что самки китовых акул в разы превосходят самцов в размерах и являются самыми огромными рыбами в мире.

Микан отмечает, что в среднем самки достигают в длину 14 метров, однако есть особи, которые вырастали и до 18 метров. Несмотря на свои гигантские размеры, растут акулы очень медленно: около 20−30 сантиметров в год. Зато благодаря долгим годам жизни (средняя продолжительность жизни акулы составляет около 70 лет) медленный рост компенсируется большим потомством — китовая акула может родить до 300 детенышей, в то время как большинство других акул — от 2 до 12 особей, пишет журнал Frontiers in Marine Science.

Екатерина Гура

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