15:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые назвали самую крупную рыбу в мире
Для этого им понадобилось десять лет исследований.
Международная группа ученых во главе с биологом из Австралийского института морских наук Марком Миканом опубликовала новое исследование, в котором назвала самую большую рыбу в мире.
Для этого ученым понадобилось провести исследование, которое длилось почти десять лет. Все это время биологи наблюдали за 54 акулами, отмечая их рост и размеры и сравнивая результаты. В итоге у ученых не осталось никаких сомнений, что самки китовых акул в разы превосходят самцов в размерах и являются самыми огромными рыбами в мире.
Микан отмечает, что в среднем самки достигают в длину 14 метров, однако есть особи, которые вырастали и до 18 метров. Несмотря на свои гигантские размеры, растут акулы очень медленно: около 20−30 сантиметров в год. Зато благодаря долгим годам жизни (средняя продолжительность жизни акулы составляет около 70 лет) медленный рост компенсируется большим потомством — китовая акула может родить до 300 детенышей, в то время как большинство других акул — от 2 до 12 особей, пишет журнал Frontiers in Marine Science.
Екатерина Гура