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15:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как тысячи уток помогают тайским фермерам выращивать рис (видео)

Они борются с сорняками и вредителями.

Забавную картину можно наблюдать на рисовых полях в Таиланде каждый раз, когда заканчивается сбор урожая. Тогда за работу берутся тысячи уток, которых специально завозят сюда из соседних хозяйств.

В течение нескольких месяцев утки тщательно выедают остатки ненужной рисовой шелухи, сорняки и вредителей — золотых яблочных улиток, тем самым очищая поля для следующей посадки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такое сотрудничество считается в Таиланде традиционным и выгодным как для производителей риса, так и для утиных ферм: первые экономят на покупке пестицидов и повышают качество продукта, а вторые — на корме для птиц.

Екатерина Гура

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