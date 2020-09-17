17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Экстремал совершил прыжок на велосипеде между крышами многоэтажек (видео)
К этому трюку он готовился полтора месяца.
19-летний Марк Семенов из Озерска (Челябинская область) опубликовал в Сети видео своего невероятного прыжка на велосипеде между крышами двух десятиэтажек.
Экстремал готовился к прыжку полтора месяца — он тренировался, готовил деревянные трамплины и советовался с профессионалами. А вот от родителей свой план студент скрывал.
Семенов прыгнул между крышами на расстоянии 6 метров рано утром в выходной день. Он специально дождался хорошей и безветренной погоды, облегчил свой горный велосипед и прикрепил к шлему
Екатерина Гура