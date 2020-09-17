Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Авто-уродцы»: cамые нелепые ошибки дизайнеров Дизайнеры тоже люди и иногда ошибаются. После этого автомобиль чаще всего ожидает лютый коммерческий провал
Фоторепортажи
16Юбилей Ларисы Долиной
10Красная пустыня: Орегон после пожаров
17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Экстремал совершил прыжок на велосипеде между крышами многоэтажек (видео)

К этому трюку он готовился полтора месяца.

19-летний Марк Семенов из Озерска (Челябинская область) опубликовал в Сети видео своего невероятного прыжка на велосипеде между крышами двух десятиэтажек.

Экстремал готовился к прыжку полтора месяца — он тренировался, готовил деревянные трамплины и советовался с профессионалами. А вот от родителей свой план студент скрывал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Семенов прыгнул между крышами на расстоянии 6 метров рано утром в выходной день. Он специально дождался хорошей и безветренной погоды, облегчил свой горный велосипед и прикрепил к шлему экшн-камеру, которая и запечатлела этот пугающий трюк. Марка поддерживали друзья, которые тоже снимали происходящее на видео.

Екатерина Гура

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%
Последний министр из правительства Медведева нашел работу
СК: Марцинкевич перед самоубийством признался в серии убийств
«Было довольно страшно»: Скабеева переболела COVID-19
Ученые нашли самую большую рыбу в мире
Российская фигуристка призвала брать пример с США
Изолируют группами: коронавирус проник в вузы
Здоровье
108-килограммовая женщина сбросила 45 килограммов и поделилась секретом успеха После родов она вновь набрала вес и так и не смогла вернуться к прежнему состоянию.
Hi-Tech
F-16 лазером «уничтожил» ракету С помощью продвинутых сенсоров авиация легко нейтрализует угрозы с земли
Горячие темы на Авто
"Все всё понимают" ? 605
Всем привет! И пока. 242
Майонез, ваше отношение к этому соусу 219
Для Николая Бурова 152
Кино
Александрова, Исакова, Собчак с мужем, Шпица на премьерах в Сочи На «Кинотавре» состоялось еще несколько громких премьер, а по красным дорожкам прошлись главные звезды российского кино: смотрите в фоторепортаже Кино Mail.ru, как это было
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Тайские блогеры - миллионники
12 причин, почему все так любят Таиланд
Дочки Урганта ослепительной красоты. Новые фото
Легкоступова предвидела свою смерть: признание
Новости партнеров
О котах и не только
Россия отметила 75 лет окончания Второй мировой войны
Знаменитости тридцать лет назад: кое-кого сходу не узнаешь
Совершенная красота: 11 женщин с идеальной внешностью
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь