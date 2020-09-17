18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
В жилом районе Петропавловска-Камчатского ищут медведя (видео)
Местные жители прогнать животное не смогли.
Взрослый медведь забрел в один из спальных районов
Теперь косолапого ищут полицейские и охотники. Опасного зверя попытаются выгнать из жилого сектора, однако, если он будет вести себя агрессивно, его придется убить, сообщают местные СМИ.
Сообщается, что за последние несколько недель это уже третий случай в городе, когда медведи выходят к людям.
Екатерина Гура