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18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

В жилом районе Петропавловска-Камчатского ищут медведя (видео)

Местные жители прогнать животное не смогли.

Взрослый медведь забрел в один из спальных районов Петропавловска-Камчатского. Животное заметили местные жители, которые попытались его прогнать. Однако медведь побежал в направлении жилых домов и там скрылся из виду.

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Теперь косолапого ищут полицейские и охотники. Опасного зверя попытаются выгнать из жилого сектора, однако, если он будет вести себя агрессивно, его придется убить, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что за последние несколько недель это уже третий случай в городе, когда медведи выходят к людям.

Екатерина Гура

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