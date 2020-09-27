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00:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 27 сентября

Первый детский сад в России, начало строительства Останкинской телебашни, землетрясение на Алтае и другие события в истории, произошедшие в этот день.

Освящен Казанский собор в Санкт-Петербурге

В сентябре 1801 года в Санкт-Петербурге на месте церкви Рождества Пресвятой Богородицы, которую к тому времени снесли из-за аварийного состояния, был заложен новый собор по проекту архитектора Андрея Воронихина.

Строительство собора продолжалось 10 лет, а на работы по его возведению было потрачено 4,7 миллионов рублей.

27 сентября 1811 года, в день коронации императора Александра I, Казанский собор был торжественно освящен митрополитом Новгородским и Санкт-Петербургским Амвросием. В 1932 году собор закрыли, а внутри разместили Музей истории религии и атеизма. В мае 1991 года богослужения там возобновились. В 1994 году на купол вернули крест, а еще через шесть лет Казанский собор окончательно перешел Русской Православной церкви и получил статус кафедрального.

Мексика получила независимость от Испании

Борьба за независимость от колониальных властей началась в Мексике в 1810 году и быстро переросла в вооруженный конфликт, продолжавшийся более десяти лет. К 1820 году повстанческое движение было почти уничтожено, но восстания внутри самой Испании значительно ослабили войска Королевства и сменили приоритеты короля.

24 августа 1821 года представители Испании и Мексики подписали Кордовский договор, в котором признавалась независимость последней. 27 сентября освободительная армия вошла в Мехико, а 28 сентября в столице была обнародована «Декларация независимости Мексиканской империи».

Открыт первый детский сад в России

157 лет назад, в 1863 году, на Васильевском острове в Санкт-Петербурге появился первый в России платный детский сад. Его открыла Софья Люгебиль. Детей от 3 до 6 лет родители могли оставить здесь на несколько часов. С ними в это время занимались гимнастикой, обучали танцам, пению и чтению. В 1866 году в Петербурге был открыт и первый бесплатный детский сад, но проработал он недолго. После Октябрьской революции 1917 года была принята «Декларация по дошкольному воспитанию», гарантирующая бесплатное образование и воспитание маленьких детей.

В США открыли первую в мире школу Санта-Клаусов

Профессиональный курсы Санта-Клаусов впервые начали свою работу 27 сентября 1937 года в городке Альбион, штат Нью-Йорк. В школе изучали историю Санта-Клауса, учились хорошим манерам, правильно накладывать грим, носить костюм и бороду, изучали детскую психологию, а также учились кормить оленей и правильно за ними ухаживать. Профессиональные курсы длились несколько месяцев и заканчивались как раз к рождественскому сезону. Сейчас такие школы есть уже по всему миру, и они пользуются большой популярностью.

Источник: РИА "Новости"

Начало строительства Останкинской башни

60 лет назад, в 1960 году, были заложены первые железобетонные блоки в основание Останкинской телебашни в Москве. Ее строительство продолжалось более семи лет. Изначально планировалось приурочить открытие башни к 50-летию Октябрьской революции, но поскольку она еще не до конца была готова, в 1967 году открыли ее лишь частично. Окончательно все работы были завершены к 1970 году.

Высота Останкинской телебашни составляет 540 метров, она является самым высоким сооружением в Европе и России.

Чуйское землетрясение на Алтае

27 сентября 2003 года в республике Алтай произошло одно из самых сильных землетрясений на континентальной территории России, получившее название Чуйское землетрясение. Землетрясение магнитудой 7,5 баллов спровоцировало многочисленные оползни и обвалы. На Алтае было повреждено около 2 тысяч жилых домов и административных зданий. Практически полностью был разрушен поселок Бельтир. Повреждены электроопоры, котельные и дорожное полотно. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

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