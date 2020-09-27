00:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 27 сентября
Первый детский сад в России, начало строительства Останкинской телебашни, землетрясение на Алтае и другие события в истории, произошедшие в этот день.
В сентябре 1801 года в
27 сентября 1811 года, в день коронации императора Александра I, Казанский собор был торжественно освящен митрополитом Новгородским и
Борьба за независимость от колониальных властей началась в Мексике в 1810 году и быстро переросла в вооруженный конфликт, продолжавшийся более десяти лет. К 1820 году повстанческое движение было почти уничтожено, но восстания внутри самой Испании значительно ослабили войска Королевства и сменили приоритеты короля.
24 августа 1821 года представители Испании и Мексики подписали Кордовский договор, в котором признавалась независимость последней. 27 сентября освободительная армия вошла в Мехико, а 28 сентября в столице была обнародована «Декларация независимости Мексиканской империи».
157 лет назад, в 1863 году, на Васильевском острове в
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60 лет назад, в 1960 году, были заложены первые железобетонные блоки в основание Останкинской телебашни в Москве. Ее строительство продолжалось более семи лет. Изначально планировалось приурочить открытие башни к 50-летию Октябрьской революции, но поскольку она еще не до конца была готова, в 1967 году открыли ее лишь частично. Окончательно все работы были завершены к 1970 году.
27 сентября 2003 года в республике Алтай произошло одно из самых сильных землетрясений на континентальной территории России, получившее название Чуйское землетрясение. Землетрясение магнитудой 7,5 баллов спровоцировало многочисленные оползни и обвалы. На Алтае было повреждено около 2 тысяч жилых домов и административных зданий. Практически полностью был разрушен поселок Бельтир. Повреждены электроопоры, котельные и дорожное полотно. К счастью, обошлось без человеческих жертв.