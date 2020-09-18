16:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница Подмосковья за лето доехала на велосипеде до Крайнего Севера
Путешествовала она одна и спала в палатке.
Татьяна Никульникова из Подмосковья во время пандемии коронавируса потеряла работу. Чтобы не сидеть все лето дома, она решила отправиться в самостоятельное путешествие по России на велосипеде. За три месяца Татьяна проехала Московскую, Тверскую, Новгородскую, Ленинградскую области, Карелию, Мурманскую область и наконец добралась до побережья Баренцева моря.
В путешествие Татьяна поехала сама, а дома ее остались дожидаться муж с котом. По словам супруга Виктора, за жену он не переживал, так как она опытный путешественник.
Во время поездки россиянка ночевала в палатке и призналась, что никаких серьезных трудностей за это время она не испытывала, а вот встретиться с диким медведем
Татьяна и правда путешественник с большим опытом. На велосипеде она объездила всю Европу, в одиночку каталась по пустыне Намиб, а в прошлом году покорила на двухколесном транспортном средстве Аляску. Сейчас Татьяна отдыхает дома, но задерживаться там надолго не планирует — уже совсем скоро вместе с мужем они отправятся в путешествие по Крыму.
Екатерина Гура