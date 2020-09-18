17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Арктике айсберг перевернулся вместе с исследователями (видео)
Они отделались испугом и мокрой одеждой.
Впечатляющее видео из Арктики опубликовал профессиональный исследователь из Швеции и участник множества экспедиций Майк Хорн.
В ролике видно, как двое исследователей стоят на небольшом айсберге посреди океана. С помощью альпинистского снаряжения мужчины пытаются забраться по льду наверх, но уже через пару секунд происходит неожиданное: айсберг переворачивается вверх дном, а исследователи оказываются под водой.
Майк рассказал, что был как раз одним из тех двух неудачников на глыбе льда. Он также рассказал, что, к счастью, в результате инцидента все остались живы и здоровы, и пошутил, что не стоило слишком плотно завтракать.
Екатерина Гура