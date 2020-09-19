15:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае провалился проект жилого комплекса с «вертикальным лесом»
Природа взяла верх над человеком.
В китайском городе Чэнду несколько лет велось строительство жилого комплекса, который представляет собой восемь жилых небоскребов с «вертикальным лесом». Абсолютно все балконы домов снабжены небольшими садиками, в которых высажены деревья, кустарники и цветы.
Комплекс должен был стать «воплощением экорая», но в жизни все оказалось
По словам застройщика, к началу лета 2020 года все 826 квартир в зеленом комплексе были распроданы, но на данный момент лишь 10 семей переехали в свои новые дома.
Многочисленные деревья в отсутствии хозяев и должного ухода разрослись настолько, что буквально захватили здания, обвив лианами и ветками балконы, перила и перегородки.
Сейчас комплекс больше напоминает декорации к фильмам про постапокалипсис, чем райский экорайон.
Более того,
Екатерина Гура