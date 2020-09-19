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15:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае провалился проект жилого комплекса с «вертикальным лесом»

Природа взяла верх над человеком.

В китайском городе Чэнду несколько лет велось строительство жилого комплекса, который представляет собой восемь жилых небоскребов с «вертикальным лесом». Абсолютно все балконы домов снабжены небольшими садиками, в которых высажены деревья, кустарники и цветы.

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Комплекс должен был стать «воплощением экорая», но в жизни все оказалось по-другому. Дело в том, что комплекс закончили строить еще в 2018 году, но ремонтные работы и продажи квартир продолжались до 2020 года. А пандемия коронавируса сделала невозможным заселение в квартиры.

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По словам застройщика, к началу лета 2020 года все 826 квартир в зеленом комплексе были распроданы, но на данный момент лишь 10 семей переехали в свои новые дома.

Многочисленные деревья в отсутствии хозяев и должного ухода разрослись настолько, что буквально захватили здания, обвив лианами и ветками балконы, перила и перегородки.

Сейчас комплекс больше напоминает декорации к фильмам про постапокалипсис, чем райский экорайон.

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Более того, из-за огромного количества зелени, жилой комплекс захватили многочисленные насекомые, самой большой проблемой из которых являются комары, пишет Daily Mail.

Екатерина Гура

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