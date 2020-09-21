Тред про заброшенные пионерлагеря (и ДОЛ), коих в советское время было колоссальное количество по всей России (около 40 000).— поехавшая маршрутка (@nakifaria) September 20, 2020
В начале 90-х после упразднения пионерской деятельности и распада СССР из этих лагерей как будто все сбежали, оставив внутри нетронутым. pic.twitter.com/RdhJ89Xwyl
15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядят заброшенные пионерские лагеря (фото)
Аттракционы, мозаики и сказочные герои со временем превратились в печальные пейзажи.