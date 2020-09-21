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15:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят заброшенные пионерские лагеря (фото)

Аттракционы, мозаики и сказочные герои со временем превратились в печальные пейзажи.

В середине сентября пользовательница Twitter с ником «Поехавшая маршрутка» создала интересный тред с фотографиями заброшенных пионерских лагерей. Она рассказала, что в советские времена их было около 40 тысяч, но сейчас многие из них забыты и заброшены.

Свои посты она снабдила коротким рассказом о том или ином пионерлагере и дополнила снимками того, что сейчас осталось от некогда красивых зданий, аттракционов и территорий.

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