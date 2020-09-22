Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 «Авто-уродцы»: cамые нелепые ошибки дизайнеров Дизайнеры тоже люди и иногда ошибаются. После этого автомобиль чаще всего ожидает лютый коммерческий провал
Фоторепортажи
17Природная хитрость: что древние греки оставили крымским рыбакам
11Не пропустите золотую осень!
11:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

В красноярском зоопарке показали первое купание пингвинят (видео)

Малыши совершили первый заплыв и познакомились со взрослыми сородичами.

Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» опубликовал в своих соцсетях забавный ролик о первом купании пингвинят.

Птенцы, которые появились на свет в конце июля, не только впервые окунулись в воду, но и познакомились со своими взрослыми сородичами. Как видно на кадрах, сначала малыши неуверенно и очень осторожно изучили бассейн, но, попав в воду, быстро освоились и с удовольствием поплавали.

Во время загрузки произошла ошибка.
В России четыре дня подряд выявляют более 6 000 случаев COVID-19
Россиян предупредили об опасности хранения пенсии на карте
Умерла мать Сильвестра Сталлоне
СМИ: Абрамович незаконно приобретал права на футболистов
Диетолог назвала самый вредный завтрак
Ученый объяснил цель письма с критикой российской вакцины
Одновременное заражение гриппом и COVID удваивает риск смерти
Hi-Tech
Скоро мы полетим на таких самолетах! Водород станет надеждой для будущего авиаперевозок
Кино
Климова и Панкратов-Черный снова снимаются вместе Актриса вернулась к роли следователя Светланы Елагиной
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
что хорошего? 439
Что читаем? 195
Стоит ли дочери, сыну говорить,что она,он красивые,если это далеко не так? 184
Что делать 102
Леди
29 гаджетов и аксессуаров по выгодным ценам Используй хитрости, чтобы не переплачивать
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь