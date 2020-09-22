11:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
В красноярском зоопарке показали первое купание пингвинят (видео)
Малыши совершили первый заплыв и познакомились со взрослыми сородичами.
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Малыши совершили первый заплыв и познакомились со взрослыми сородичами.
Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» опубликовал в своих соцсетях забавный ролик о первом купании пингвинят.
Птенцы, которые появились на свет в конце июля, не только впервые окунулись в воду, но и познакомились со своими взрослыми сородичами. Как видно на кадрах, сначала малыши неуверенно и очень осторожно изучили бассейн, но, попав в воду, быстро освоились и с удовольствием поплавали.