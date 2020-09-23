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13:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Национальный парк Таиланда придумал новый способ борьбы с мусором

Его отправляют в качестве «сувенира» по почте.

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Администрация национального парка Кхауяй в Таиланде решила бороться с людьми, оставляющими на природе мусор, кардинальным и очень необычным способом.

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Как сообщил Министр окружающей среды Таиланда Варавут Силпа-арча, сотрудники национального парка будут собирать оставленный на природе мусор, упаковывать его в коробки и отправлять по почте тем, кто этот мусор оставил. К бутылкам, банкам, упаковкам и прочим отходам также прилагается милая записка со словами: «Вы забыли это в национальном парке Кхауяй».

Как именно администрация заповедника будет вычислять правонарушителей — не сообщается, но Варавут Силпа-арча уточнил, что на входе в парк все посетители обязательно должны указывать свой домашний адрес, пишет BBC.

Кроме того, данные неряшливых туристов также отправляются в полицию. Дело в том, что в Таиланде за оставление мусора на территории национального парка предусмотрена уголовная ответственность в виде крупных штрафов и максимально срока до пяти лет в тюрьме.

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