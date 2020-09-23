13:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Национальный парк Таиланда придумал новый способ борьбы с мусором
Его отправляют в качестве «сувенира» по почте.
Администрация национального парка Кхауяй в Таиланде решила бороться с людьми, оставляющими на природе мусор, кардинальным и очень необычным способом.
Как сообщил Министр окружающей среды Таиланда Варавут
Как именно администрация заповедника будет вычислять правонарушителей — не сообщается, но Варавут
Кроме того, данные неряшливых туристов также отправляются в полицию. Дело в том, что в Таиланде за оставление мусора на территории национального парка предусмотрена уголовная ответственность в виде крупных штрафов и максимально срока до пяти лет в тюрьме.
Екатерина Гура