Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Альцгеймер в рюмке: пьянство ведет к слабоумию Опьянение, приводящее к потере сознания, связано с ростом риска развития деменции вдвое
Фоторепортажи
19Названы победители конкурса снимков с дронов Drone Awards
17Природная хитрость: что древние греки оставили крымским рыбакам
11:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бывшая военная из Флориды стала двойником Мэрайи Кэри (фото)

В полном образе их и правда легко спутать.

39-летняя Джесси Кастро из Орландо, штат Флорида, сейчас является одним из самых знаменитых двойников певицы Мэрайи Кэри в США. За свои выступления на праздниках в образе звезды под фонограмму американка получает от 2 тысяч долларов, а количество предложений с концертами в рождественский сезон увеличивается в разы благодаря популярной песне All i want for Christmas, ставшей уже практически гимном Рождества.

Во время загрузки произошла ошибка.

До того как стать звездным двойником, Джесси служила в армии, а после увольнения в 2014 году устроилась администратором в колледж при Университете Full Sail в Уинтер-парке, штат Флорида. Кстати, там она и работает до сих пор. Однако необычное хобби в образе Мэрайи Кэрри приносит ей иногда больше денег, чем основная работа.

Во время загрузки произошла ошибка.

У Джесси есть также свой канал на YouTube, где она публикует видео с песнями под фонограмму. Она состоит в официальном сообществе двойников звезд и в рекламном агентстве, через которые часто находит подработку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Джесси говорит, что еще в юности люди замечали ее схожесть со звездой, но из-за своей застенчивости она предпочитала закрывать глаза на этот факт. Теперь же она чувствует себя по-настоящему счастливой от того, что похожа на своего кумира. Женщина мечтает встретиться с настоящей Мэрайей, но боится, что певица не слишком обрадуется появлению двойника, пишет Daily Mail.

Во время загрузки произошла ошибка.
А это настоящая Мэрайя Кэри
Во время загрузки произошла ошибка.
Мэрайя Кэри

Катерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
В Москве вернули часть ограничений из-за коронавируса
В Британии ограничивают продажи товаров первой необходимости
Ким Чен Ын принес извинения за смерть южнокорейского чиновника
В России выявили наибольшее число заболевших COVID-19 с июня
В США беременная прыгнула в воду, чтобы спасти мужа от акулы
На Сахалине медведь сбил снимавший его беспилотник
Как выглядит самый маленький датчик в мире
Здоровье
Врач назвал первые признаки поражения легких При наличии этих симптомов надо обратиться к врачу.
Hi-Tech
Новые Ту-160: какими станут российские суперсамолеты Что изменится?
Авто
Infiniti представила дизайн кроссовера будущего Примерно так будет выглядеть семиместный QX60 второго поколения
Кино
Бузова стала героиней первого выпуска новой «Битвы экстрасенсов» Экстрасенсы попытаются узнать как можно больше деталей из жизни звезды
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
12 причин, почему все так любят Таиланд
Прошел 31 год: как сейчас выглядит "Просто Мария"
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Как выглядит жена Эрнста, младше него на 30 лет?
Новости партнеров
Убийцу группы Дятлова обнаружили на снимке
У Киркорова оказалась прекрасная молодая жена
Кто станет следующим лидером России: предсказание монаха-провидца
Корабль НАТО вошел в конфликт с фрегатом России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь