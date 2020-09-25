11:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бывшая военная из Флориды стала двойником Мэрайи Кэри (фото)
В полном образе их и правда легко спутать.
39-летняя Джесси Кастро из Орландо, штат Флорида, сейчас является одним из самых знаменитых двойников певицы Мэрайи Кэри в США. За свои выступления на праздниках в образе звезды под фонограмму американка получает от 2 тысяч долларов, а количество предложений с концертами в рождественский сезон увеличивается в разы благодаря популярной песне All i want for Christmas, ставшей уже практически гимном Рождества.
До того как стать звездным двойником, Джесси служила в армии, а после увольнения в 2014 году устроилась администратором в колледж при Университете Full Sail в
У Джесси есть также свой канал на YouTube, где она публикует видео с песнями под фонограмму. Она состоит в официальном сообществе двойников звезд и в рекламном агентстве, через которые часто находит подработку.
Джесси говорит, что еще в юности люди замечали ее схожесть со звездой, но
Катерина Гура