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12:55 (мск), источник: Hi-Tech Mail.Ru

Как выглядит самый маленький датчик в мире

Появилось устройство, которое может изменить наши жизни.

Инженеры из Грацского технического университета (TUG), компании ams AG и Silicon Austria Labs разработали компактный датчик для мобильных устройств, который в режиме реального времени сообщает пользователю о содержании пыли в воздухе и предупреждает об увеличении этого показателя. Об этом сообщает TechXplore.

Сенсор не требует обслуживания, его можно интегрировать в смартфон, планшет или любой носимый гаджет.

Размеры устройства немногим меньше мелкой монеты и обладает высокой энергоэффективностью. Его габариты составляют всего 12x9x3 миллиметра, что делает его самым маленьким датчиком в мире.

Датчик был разработан Полом Майерхофером в рамках его диссертации в Институте электрических измерений и сенсорных систем Грацского технического университета вместе с экспертами по производству полупроводников ams AG и исследователями из Silicon Austria Labs.

Основная инновация заключается в самой миниатюризации, объясняет Майерхофер:

Датчик находится на пределе физических и технических возможностей, и включает множество трюков, чтобы функционировать при таком размере.
Пол Майерхофер
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Польза нового датчика частиц очевидна. Согласно исследованию Европейского агентства по окружающей среде, только в Европе в результате загрязнения твердыми частицами ежегодно преждевременно умирают более 400 000 человек.

С помощью носимых устройств, оснащенных этим датчиком, каждый человек может контролировать окружающий воздух и немедленно реагировать на опасные для здоровья значения. «Например, избегая особо загрязненных маршрутов во время пробежек или ежедневных поездок на работу», — отметил Александр Бергманн, глава Института электрических измерений и сенсорных систем в TUG и руководитель Майерхофера.

Помимо носимых устройств, сенсор можно использовать в локальных измерениях — внутри дома или на открытом воздухе. Бергманн считает, что это прорыв в области мониторинга качества воздуха. Ученый говорит, что раньше мониторинг качество воздуха усложнялся размерами, сложностью и дороговизной больших датчиков. В серийном производстве цена новой разработки окажется ниже существующих решений.

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