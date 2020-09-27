11:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сибирячка выловила сазана-гиганта
Редкая удача.
Любительница рыбалки Лариса Северина из Новосибирска выловила в Обском водохранилище сазана весом 18,2 килограмма.
Об этом рыбачка рассказала сама в группе «Рыбалка в Новосибирске» в соцсети.
«Я сразу поняла, что это сазан, ослабила фрикцион и дала рыбе погулять немного, чтобы он устал, через 20 минут он позволил себя подтащить к лодке, еще несколько рывков — и муж помог завести подсачек», — прокомментировала Северина свой улов местному изданию Сиб.фм.
«Хороший сазан! Такие экземпляры жирные и вкусные», — пишут комментаторы. «Думаю, это рекорд», — добавляет один из читателей.
Вес самых крупных сазанов может превышать 20 кг. Они встречаются редко.
Анна Лысенко