Названы малоизвестные факты про амурских тигров

Амурский тигр традиционно считается самой крупной кошкой на Земле. Однако некоторые бенгальские тигры, обитающие в национальных парках Индии, значительно крупнее амурских.
Несмотря на огромную силу и обостренное восприятие, амурские тигры вынуждены уделять охоте много времени. Успехом завершается только одна из 10 попыток. Голодный амурский тигр нападает даже на медведя.
Генетические данные показали, что предок амурского тигра попал на Дальний Восток России из восточного Китая около 10 тысяч лет назад. Тигры прошли по Шелковому пути и сперва колонизировали Центральную Азию.
Одним из ближайших «родственников» амурского тигра был вымерший туранский тигр. Последние представители этого подвида тигров жили в 1970-х годах. Некоторые ученые считают, что амурский и туранский тигры — это один подвид.
С амурским тигром связан интересный геральдический казус. Ранее тигр был изображен на гербе Иркутска. В описании герба использовалось старорусское слово «бабр» (тигр): «Бабр, несущий в зубах соболя». При Александре II чиновник исправил слово «бабр» на «бобр». В итоге на гербе стали изображать вымышленного зверя с бобровым хвостом.