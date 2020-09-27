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14:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы малоизвестные факты про амурских тигров

В последнее воскресенье сентября в России и некоторых других странах отмечают День амурского тигра. К празднику приводим малоизвестные факты об этих удивительных животных.

1. Обладатель спорного статуса

Амурский тигр традиционно считается самой крупной кошкой на Земле. Однако некоторые бенгальские тигры, обитающие в национальных парках Индии, значительно крупнее амурских.

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2. Вечный охотник

Несмотря на огромную силу и обостренное восприятие, амурские тигры вынуждены уделять охоте много времени. Успехом завершается только одна из 10 попыток. Голодный амурский тигр нападает даже на медведя.

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3. Путешественник

Генетические данные показали, что предок амурского тигра попал на Дальний Восток России из восточного Китая около 10 тысяч лет назад. Тигры прошли по Шелковому пути и сперва колонизировали Центральную Азию.

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4. С интересными связями

Одним из ближайших «родственников» амурского тигра был вымерший туранский тигр. Последние представители этого подвида тигров жили в 1970-х годах. Некоторые ученые считают, что амурский и туранский тигры — это один подвид.

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5. Настоящий бабр

С амурским тигром связан интересный геральдический казус. Ранее тигр был изображен на гербе Иркутска. В описании герба использовалось старорусское слово «бабр» (тигр): «Бабр, несущий в зубах соболя». При Александре II чиновник исправил слово «бабр» на «бобр». В итоге на гербе стали изображать вымышленного зверя с бобровым хвостом.

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Анна Лысенко

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