15:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Испытание ядерной бомбы на атолле Бикини показали в цвете (видео)
Документальные кадры улучшили с помощью нейросетей.
Испытание ядерной бомбы на атолле Бикини в 1946 году теперь можно увидеть в цвете.
Энтузиасты с канала Neural Networks and Deep Learning провели колоризацию документальных кадров с помощью искусственного интеллекта.
Операция «Перекресток» (англ. Crossroads) стала второй серией тестов атомной бомбы, проведенной США на атолле Бикини летом 1946 года. Она следовала за Тринити и предшествовала операции Sandstone.
Серия состояла из двух взрывов, каждый мощностью 23 килотонны. Целью «Перекрестка» было испытать эффект атомного оружия на кораблях, на которых разместили подопытных животных. В связи с радиоактивным заражением Бикини оставался необитаемым до 2010 года.
Анна Лысенко