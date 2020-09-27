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15:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Испытание ядерной бомбы на атолле Бикини показали в цвете (видео)

Документальные кадры улучшили с помощью нейросетей.

Испытание ядерной бомбы на атолле Бикини в 1946 году теперь можно увидеть в цвете.

Энтузиасты с канала Neural Networks and Deep Learning провели колоризацию документальных кадров с помощью искусственного интеллекта.

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Операция «Перекресток» (англ. Crossroads) стала второй серией тестов атомной бомбы, проведенной США на атолле Бикини летом 1946 года. Она следовала за Тринити и предшествовала операции Sandstone.

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Оригинальное видео

Серия состояла из двух взрывов, каждый мощностью 23 килотонны. Целью «Перекрестка» было испытать эффект атомного оружия на кораблях, на которых разместили подопытных животных. В связи с радиоактивным заражением Бикини оставался необитаемым до 2010 года.

Анна Лысенко

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