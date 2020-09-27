17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кошка с лишними пальцами и разными глазами покорила соцсети (фото)
Красавица вошла в список самых популярных кошек в Сети.
Кошка Санса с разным цветом глаз и лишними пальцами прославилась в соцсетях, где за ней следят почти 25 тысяч подписчиков.
У Сансы из
Когда нынешние владельцы Карен и Джек увидели красавицу в приюте, она была несчастной, запуганной и совсем одичавшей. Но они сразу же влюбились в кошку и забрали ее домой.
Любовь, уход и терпение сделали свое дело. Теперь Санса — ласковая ручная кошка. Она все еще боится грозы и дрожит во время поездок к ветеринару, но зато с удовольствием позирует для блога, покоряя новых и новых подписчиков.
Анна Лысенко