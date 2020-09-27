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17:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кошка с лишними пальцами и разными глазами покорила соцсети (фото)

Красавица вошла в список самых популярных кошек в Сети.

Кошка Санса с разным цветом глаз и лишними пальцами прославилась в соцсетях, где за ней следят почти 25 тысяч подписчиков.

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У Сансы из Нью-Йорка непростая судьба. Вскоре после рождения оказалось, что у котенка не только полидактилия и гетерохромия, но и серьезное расстройство — гиперестезия. Котенок оказался очень тревожным, боялся лая собак, грозы, громких звуков и многого другого. Так что вскоре первые хозяева Сансы от нее отказались, и она попала в приют.

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Когда нынешние владельцы Карен и Джек увидели красавицу в приюте, она была несчастной, запуганной и совсем одичавшей. Но они сразу же влюбились в кошку и забрали ее домой.

Любовь, уход и терпение сделали свое дело. Теперь Санса — ласковая ручная кошка. Она все еще боится грозы и дрожит во время поездок к ветеринару, но зато с удовольствием позирует для блога, покоряя новых и новых подписчиков.

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Анна Лысенко

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