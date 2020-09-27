Американец нашел в кратере алмаз весом 9 карат

Кевин Кинард из Арканзаса нашел алмаз весом 9 карат во время посещения Государственного парка «Кратер алмазов», сообщает CNN.
«Кратер алмазов» — небольшая территория в Арканзасе на месте древней разрушенной лавовой трубки. Это единственное в мире место, где любой турист может поискать алмазы. В случае удачи найденный камень становится его собственностью. Первые алмазы здесь были обнаружены в 1906 году.
С 1950-х «Кратер алмазов» стал местом паломничества туристов. В 1970-х руководство штата Арканзас выкупило землю и создало здесь государственный парк. Сейчас за вход на территорию нужно заплатить около 7 долларов. С собой можно принести ведро, лопату и сито для поиска алмазов.
33-летний Кинард, работающий управляющим в одном из отделений местного банка, приехал в парк вместе с друзьями. «Я отбирал все, что было похоже на кристаллы, и прятал в сумку», — рассказал он журналистам. Один из камешков в итоге оказался настоящим сокровищем.
«Если честно, я прослезился, когда мне сказали. Я был в полном шоке», — сказал мужчина.
Алмаз стал вторым по величине из когда-либо найденных в парке. Всего здесь было обнаружено более 75 тысяч алмазов.