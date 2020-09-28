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15:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Петербуржец установил рекорд по продолжительности игры на фортепиано

Он беспрерывно играл 50 часов.

Руслан Ишдавлетов из Санкт-Петербурга установил мировой рекорд по длительности игры на фортепиано. Он импровизировал в течение 50 часов и 15 минут, прерываясь лишь несколько раз на 5 минут по естественной нужде.

Музыкальный марафон Ишдавлетова прошел в рамках выставки световых и интерактивных инсталляций «Сад сновидений». Играть на фортепиано музыкант начал утром в пятницу, а закончил лишь в воскресенье в полдень.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Руслана, на протяжении «концерта» у него несколько раз возникало желание сдаться и уйти, но поддержка зрителей и общая атмосфера помогли ему дойти до конца.

Кстати, новым достижением музыкант побил свой же мировой рекорд в 42 часа и 24 минуты.

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