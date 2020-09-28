15:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Петербуржец установил рекорд по продолжительности игры на фортепиано
Он беспрерывно играл 50 часов.
Руслан Ишдавлетов из
Музыкальный марафон Ишдавлетова прошел в рамках выставки световых и интерактивных инсталляций «Сад сновидений». Играть на фортепиано музыкант начал утром в пятницу, а закончил лишь в воскресенье в полдень.
По словам Руслана, на протяжении «концерта» у него несколько раз возникало желание сдаться и уйти, но поддержка зрителей и общая атмосфера помогли ему дойти до конца.
Кстати, новым достижением музыкант побил свой же мировой рекорд в 42 часа и 24 минуты.
Екатерина Гура