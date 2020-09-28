Блогер из Киева обнаружил под слоем краски на стене дома старую мозаику (видео)

В конце сентября в соцсетях стал вирусным ролик украинского блогера и активиста Виталия Оноприенко, в котором показан процесс отмывания стены одного из домов в Киеве. В ходе генеральной чистки Виталий обнаружил под слоем краски сохранившуюся мозаику времен СССР на тему покорения космоса — взлетающую к Солнцу ракету.
Пользователи соцсетей отметили, что мозаика выглядит очень красиво и выразили сожаление по поводу практики коммунальных работников закрашивать краской произведения искусства.
Как стало известно, мозаика в Киеве была найдена в рамках проекта «Киев, мой», в котором активисты устраивают «нелегальные» уборки городских улиц и домов. Процессом уборки активисты делятся в соцсетях.