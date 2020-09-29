Братья 40 лет ставили на одни и те же цифры и сорвали джекпот

Три брата из австралийского Ричмонда сорвали джекпот в размере 511 тысяч австралийских долларов (почти 29 млн рублей) благодаря набору цифр, которому они не изменяли около 40 лет.
Братья, имена которых не называют, стали покупать лотерейные билеты в юности примерно раз в неделю. В шутку они все это время обводили одни и те же цифры, решив проверить, не принесут ли они однажды удачу.
«Я уже и не помню, почему мы выбрали именно эти числа», — признался один из братьев в комментарии Daily Mail. Он добавил, что долго не мог поверить в победу и около 10 минут то и дело перепроверял цифры.
«Как только я убедился, что это правда, я имел честь и удовольствие сказать своим братьям, что мы победили», — рассказал он.
Что братья намерены сделать со своим выигрышем, австралийские СМИ не уточняют.